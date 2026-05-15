歌手のGACKT（52）が7月開幕の全国ツアーに向けた取材会を都内で行った。ロックとクラシックを融合させたコンサート。構想に3年以上をかけ、昨年2度の公演を行い、満を持して8都市を巡る。総勢70人以上のオーケストラとバンドが総立ちとなって演奏し、歌声がオーケストラの演奏にかき消される心配もあるが「ボク、天才なので。腕でカバーする」とニッコリ。「クラシックに育てられたのでジャンルを超えてクラシックの良さを伝