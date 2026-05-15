西A組3位のJ2新潟は16日にホームで奈良と対戦する。3試合連続で左サイドバックでのスタメン出場を狙っているのがDF加藤徹也（30）。3バックへの対応もできる万能ディフェンダーは新スパイクも手に入れて、万全な状態でホーム6連勝に攻守で貢献する。左サイドバックと3バックの左をこなす加藤の存在感が、際立ち始めている。先発した直近2試合でシステム変更に柔軟に対応してみせた背番号3は「自分の強みだし、チームの幅も広が