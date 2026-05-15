歌手のＧＡＣＫＴ（５２）がこのほど都内で、７月にスタートする全国ツアー「魔王シンフォニー２０２６―ＩＮＦＩＮＩＴＹ―」（８都市１０公演）の取材会を行った。 ロックとクラシックの融合をテーマに、自身が率いるバンドと、オーケストラ「グランドフィルハーモニック」の約７９０人が共演する異色のコンサート。構想に３年をかけたステージで、昨年４、１２月に都内で行った公演の好評を受け、全国ツアーが決まった。