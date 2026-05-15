１３人組グループ「ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ」が１４日、東京ドームで日本ファンミーティングの東京公演を行った。１年ぶりのファンミーティングで、２日で１０万人を動員。メンバーのＪＥＯＮＧＨＡＮとＷＯＮＷＯＯが社会服務要員、ＨＯＳＨＩとＷＯＯＺＩが兵役義務で入隊中のため現在は９人で活動しているが、今回の公演では四方にサブステージが設置されるファンミーティングらしいステージ構成で、ＣＡＲＡＴ（カラット＝ファ