日本プロ麻雀（マージャン）連盟の女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳（３２）が７月２２日にシングル「国士無双ＬＯＶＥ」で歌手デビューすることとなり、１４日、都内で会見した。芸能界入りを志した当初は歌手も目指していたという岡田は「ずっとモデルとしてやっていて、気がついたらプロ雀士になっていた。デビューして１５年のタイミングでお話をいただけて本当にうれしい」と笑顔。楽曲は「Ｍ！ＬＫ」の「爆裂愛してる」「