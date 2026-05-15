15日に全国公開となるPerfumeのドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』より、主題歌「コールドスリープ」が挿入された予告映像が解禁された。【動画】レコーディング風景を初公開！Perfume、主題歌「コールドスリープ」入り予告映像同作は、Perfumeの25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画。中田ヤスタカ（CAPSULE）が映画のために書き下ろし、Perfumeがコールドスリープ前にレコーデ