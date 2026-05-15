俳優の広瀬すず、伊藤沙莉、オダギリジョー、津田健次郎が出演する、サントリー「ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉香るエール」新テレビCM『プレモル子ちゃん・ヒデじい登場』篇が18日から放送される。【動画】インタビューも！夏に挑戦したいことは「広瀬すずプレゼンツ大運動会」本CMは、国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』が大人になった世界を実写で描いたシリーズの最新作。広瀬は“プレミアムなまるちゃん