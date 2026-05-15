ミュージシャンGACKTが、全国ツアー「魔王シンフォニー2026」取材会を14日までに都内で行った。バンドとフルオーケストラ総勢約70人の“狂宴”で昨年大反響を集めたステージを、全国8都市10公演でツアー化。「ほかのアーティストにはできない」ステージへの思いを語った。◇◇◇−ロックとクラシックの融合という豪華な音楽体験が昨年大きな注目を集めましたが、全国ツアーという形で届けることについて。組み上げに3