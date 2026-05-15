プロ雀士でマルチタレントの岡田紗佳（32）が、歌手デビューを飾る。14日、都内で記者発表会に登壇し、意気込みを語った。デビュー曲「国士無双LOVE」（7月22日リリース）は、岡田らしく麻雀用語をちりばめた激しいビート、「ツモれ！ツモれ！」と繰り返されるサビが印象的な中毒性ある1曲だ。SNSでの流行から人気に火が付いたM！LKの楽曲「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」を生んだ浅野尚志氏が手がけた。“バズり請負人”の作品