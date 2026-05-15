13人組グループ・SEVENTEENが、13日、14日の2日間にわたって、東京ドームで約1年ぶりとなるドームクラスの大型ファンミーティング『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』を開催。2日間で約10万人が熱狂した。【ライブ写真】約1年ぶり！再会を誓った東京ドーム公演でのSEVENTEEN同公演は、13日、14日の東京・東京ドームを皮切りに開催され、23日、24日は大阪・京セラドーム大阪でドームクラスの大型ファンミーティング