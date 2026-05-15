韓国の13人組グループSEVENTEENが14日、東京ドームでファンミーティング「YAKUSOKU」2日目公演を開催した。人気曲「今−明日世界が終わっても−」「God of Music」「消費期限」や、今年2月に配信した初披露曲「Tiny Light」など全18曲をパフォーマンス。2日間で10万人のCARAT（ファンの総称）を熱狂させた。ファンミーティングならではのゲームも多数行い、ボウリングやラーメンをゆでるゲームなどで対決。白熱のゲームで会場