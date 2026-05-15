NY株式14日（NY時間14:16）（日本時間03:16） ダウ平均50070.95（+377.75+0.76%） ナスダック26637.63（+235.29+0.89%） CME日経平均先物62845（大証終比：+125+0.20%） 欧州株式14日終値 英FT100 10372.93（+47.58+0.46%） 独DAX 24456.26（+319.45+1.32%） 仏CAC40 8082.27（+74.30+0.93%） 米国債利回り 2年債 3.990（+0.011） 10年債 4.456（-0.013） 30年債 5.01