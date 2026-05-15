きょうの為替市場はややドル高が優勢となる中、ユーロドルは１．１６ドル台に値を落としている。きょうの下げで２００日線に顔合わせしており、明日以降の動きが注目される。一方、ユーロ円はＮＹ時間に入って円高が強まり、１８４円台前半に急落したものの、１８４円台後半に戻す展開。 米国債利回りのさらなる上昇は、ユーロにとって逆風となる可能性があるとの指摘が出ている。ユーロドルは現在