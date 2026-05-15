ブラジルサッカー連盟(CBF)は14日、ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督(66)について2030年ワールドカップまでとする4年間の契約延長を発表した。アンチェロッティ監督は昨年5月、ブラジル代表史上初の外国人指揮官として監督に就任。失点が目立っていた守備を改善して北中米W杯出場権獲得を導いた。CBFは「ブラジルサッカーの強化において中心的な役割を果たし、CBFの様々な部門と連携しながら相互理解、卓越した仕事