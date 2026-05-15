女子日本代表「なでしこジャパン」の監督に狩野倫久氏（49）が就任した。14日に都内で開催された日本協会の理事会で承認された。3月のアジア杯優勝後に任期満了で退任したニールセン前監督の後任。狩野氏はニールセン体制でコーチを務め、4月の米国遠征では暫定監督として指揮を執った。日本協会を通じて「身が引き締まる思いです。今の日本の女子選手たちには大きな可能性があると信じています」などとコメントした。