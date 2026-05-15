中国の習近平国家主席と会談を行ったアメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けて習主席が協力を申し出たと主張しました。トランプ大統領「習主席は取引が成立することを望んでいる。彼は“もし私に手伝えることがあれば喜んで協力する”と言った」トランプ大統領は14日に収録された「FOXニュース」のインタビューで、習近平国家主席とイラン情勢について意見交換を行ったと述べ、「習主席が協力を申し出た」と主張し