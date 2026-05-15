アメリカのトランプ大統領はFOXニュースのインタビューで、中国の習近平国家主席が、イランとの戦闘終結とホルムズ海峡の開放に向けて協力を申し出たと主張しました。トランプ大統領は14日、FOXニュースのインタビューで、米中首脳会談で習主席が「ホルムズ海峡の開放を望んでいる」と述べ、開放に向けて協力を申し出たと主張しました。トランプ大統領は、習主席がイランに軍事装備品を送らないことを約束したとも明かしています。