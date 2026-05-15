オランダ協会は13日、W杯メンバーの発表を25日から27日に延期したと発表した。歴代最多得点のデパイ（コリンチャンス）やJ・ティンバー（アーセナル）らの負傷からの回復具合が懸念されている。クーマン監督は協会を通じて「2日遅らせることで、より確実にいい状態の選手を選べる」とコメントし、直接チェックと対話を重ねて選考することを明かした。6月14日のW杯1次リーグ初戦で日本代表と対戦する。