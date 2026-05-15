NY株式14日（NY時間13:24）（日本時間02:24） ダウ平均50016.25（+323.05+0.65%） ナスダック26572.63（+170.29+0.64%） CME日経平均先物62945（大証終比：+225+0.36%） 欧州株式14日終値 英FT100 10372.93（+47.58+0.46%） 独DAX 24456.26（+319.45+1.32%） 仏CAC40 8082.27（+74.30+0.93%） 米国債利回り 2年債 3.982（+0.002） 10年債 4.449（-0.020） 30年債 5.00