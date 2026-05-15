「ドジャース４−０ジャイアンツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースのロバーツ監督は試合前会見で大谷翔平投手（３１）について言及した。すでに１４日のベンチスタートを明言しており、２日連続で打線のスターティングオーダーから名前が消えるが、「２日間打席に立たないからといって昨夜（１２日）のいい感触が途切れるとはまったく思っていない」と説明。「彼は自分の体やメカニクスに非常に敏感でしっかり把握している