NY株式14日（NY時間12:39）（日本時間01:39） ダウ平均50077.75（+384.55+0.77%） ナスダック26649.59（+247.25+0.94%） CME日経平均先物63000（大証終比：+280+0.44%） 欧州株式14日終値 英FT100 10372.93（+47.58+0.46%） 独DAX 24456.26（+319.45+1.32%） 仏CAC40 8082.27（+74.30+0.93%） 米国債利回り 2年債 3.982（+0.002） 10年債 4.450（-0.019） 30年債 5.00