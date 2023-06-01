NY株式14日（NY時間12:09）（日本時間01:09） ダウ平均50165.20（+472.00+0.95%） ナスダック26695.30（+292.96+1.11%） CME日経平均先物62995（大証終比：+275+0.44%） 欧州株式14日GMT16:09 英FT100 10372.93（+47.58+0.46%） 独DAX 24456.26（+319.45+1.32%） 仏CAC40 8082.27（+74.30+0.93%） 米国債利回り 2年債 3.982（+0.002） 10年債 4.444（-0.025） 30年債