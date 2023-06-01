きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル高が優勢となっており、ポンドドルは１．３４ドル台半ばまで下落している。きょうの下げで１００日線を下回っており、目先は２００日線が来ている１．３４ドル台前半の水準が下値メドとして意識される。一方、ポンド円は急速な円高もあって２１２円台に下落している。 本日は第１四半期の英ＧＤＰが公表されていたが、前期比０．６％の上昇と高い成長を示していた。ただ、エコノミス