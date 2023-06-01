現在、開催中の全国ツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』をもって、グループ活動を終了すると発表している嵐。5月15日〜17日は、ツアー5か所目となる京セラドーム大阪での公演が行われます。千秋楽となる東京ドーム公演まであと16日となりました。これまでに嵐が開催してきた数々のコンサートを中心に、全5回にわたってグループ活動を振り返ります。5回目となる今回は、2018年〜2026年の活躍をまとめます。■各地のド