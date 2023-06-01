JR東日本が実験場と位置づける街でビジネスイベントが開催されました。モビリティの試乗体験に、イヌ型ロボットの操縦。JR東日本が東京・港区の高輪ゲートウェイシティで開催したビジネス創造イベント「GATEWAY Tech TAKANAWA 2026」。会場にはスタートアップなど100社以上の企業が集結し、ロボットや地域創生など社会課題の解決を見いだす最先端のソリューションを披露しました。市販のカートと共に展示されていた技術は、装着す