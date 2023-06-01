EFL（イングリッシュ・フットボールリーグ）は14日、サウサンプトンに容疑がかけられているスパイ活動についての最新情報を発表した。チャンピオンシップ（イングランド2部）のレギュラーシーズンを4位で終えたサウサンプトンは、プレミアリーグ昇格を懸けたプレーオフに進出。準決勝ではミドルスブラとの死闘を制し、ハル・シティと戦う決勝に駒を進めている。しかし、サウサンプトンはプレーオフ準決勝第1戦を前にミドルス