プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「サワラのトロトロ野菜あんかけ」 「豆ごはん」 「厚揚げの肉みそがけ」 の全3品。 豆ごはんを中心に、バランスの良い、食べ応えのあるおかずを合わせました。【主菜】サワラのトロトロ野菜あんかけ カリッと揚げたサワラに、やさしい味のトロッ〜としたあんをかけて。 ©Eレシピ 調理時間：25分 カロリー：349Kcal レシピ制作：フードコーデ