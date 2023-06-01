9年ぶりに北京で会談を行ったアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席。初日の会談を終え、中国側は建設的な戦略的安定関係の構築で合意したと発表しました。日本時間の14日午後7時過ぎ、人民大会堂での国賓晩さん会に出席したトランプ大統領。あいさつでは習近平国家主席を“友人”と呼んだ上で、アメリカに招待すると明らかに。トランプ大統領：9月24日にホワイトハウスへ習氏と夫人をお招きできることを光栄に思い、楽