栃木県の住宅に複数人が押し入り、この家に住む60代の女性が襲われ、死亡しました。警察は強盗殺人の疑いで、16歳の少年を逮捕。近くの防犯カメラには“バールのようなもの”を持った人物の姿もうつっていました。目出し帽を被った黒ずくめの人物。手には、バールのようなものを持っています。目撃した人「この暑いのに目出し帽かぶって何だろうなぐらいの感じしかなかった。人の屋敷、黙って入ってきたんだべって（声をかけた）。