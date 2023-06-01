お笑いコンビ・海原やすよともこがＭＣのＡＢＣテレビ「やすとものいたって真剣です」が、１４日放送された。平成ノブシコブシの吉村崇と徳井健太がゲスト出演し、「関西定食日記」と題したロケで名店を紹介。近年はそれぞれピンでの活躍が目立つとあって、テレビではレアなコンビそろい踏みとなった。オープニングトークで満面の笑みでコーナー名を叫ぶ徳井に、吉村は「久しぶりですよ、こんな明るい徳井君を見たのは」と満