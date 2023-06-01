NY株式14日（NY時間11:09）（日本時間00:09） ダウ平均50063.35（+370.15+0.74%） ナスダック26632.88（+230.54+0.87%） CME日経平均先物62990（大証終比：+270+0.43%） 欧州株式14日GMT15:09 英FT100 10346.16（+20.81+0.20%） 独DAX 24470.05（+333.24+1.38%） 仏CAC40 8068.06（+60.09+0.75%） 米国債利回り 2年債 3.984（+0.005） 10年債 4.451（-0.018） 30年債