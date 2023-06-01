黄川田男女共同参画大臣が、14日から中国の上海を訪問しています。台湾有事を巡る高市総理の国会答弁後、初めての閣僚の訪中です。黄川田男女共同参画大臣：（Q. 日中関係が冷えこむ中での訪中となりますが？）APEC（アジア太平洋経済協力会議）の「女性と経済」というテーマを中心に、普通にお話しをしてこようかと思っています。15日に国際会議に出席し、中国側との個別の会談は予定されていません。