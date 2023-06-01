【Amazonセール：HUION】 開催期間：5月15日～5月18日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonで、HUIONの液晶ペンタブレットがセール対象となっている。開催期間は5月15日～5月18日23時59分。 対象となっているのは、13.3インチの「Kamvas 13（Gen 3）」。FHD解像度の液晶パネルを採用し、Pentech 4.0テクノロジーのペン「PW600L」が付属している。 なお、