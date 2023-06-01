【Amazonセール：輸入ビール】 開催期間：5月15日～5月24日23時45分 「シスリー クロス サイダー 飲み比べBOX」 【拡大画像へ】 Amazonで、輸入ビールのセットがセール価格で販売されている。開催期間は5月15日から5月24日23時45分まで。 対象となっているのは、イギリスのシードルやベルギービールの飲み比べセットや、