【Amazonセール：カシオ】 開催期間：5月15日～5月28日23時45分 【拡大画像へ】 Amazonで、カシオの大学生用電子辞書がセール価格で販売されている。開催期間は5月15日から5月28日23時45分まで。 対象となっているのは、英語コンテンツが充実した文系大学生モデルで、ブラックモデル「XD-SXN981BK」とホワイトモデル「XD-SXN981WE」。 なお、セール品の売