「副首都構想」について、福岡県・服部誠太郎知事は12日、定例記者会見で福岡市、北九州市と連携を強調した上で「県が主体となって副首都の指定に向けた取り組みを進めていく」と方針を語った。 服部知事は東京23区のような特別区設置ではなく、道府県と政令市が連携を結ぶ方法を想定。「福岡市と北九州市との緊密な連携を図る上で県がイニシアチブを取っていくことが重要」と強調した。 北九州市の武内和久市長も「福岡県と福