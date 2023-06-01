自転車の「青切符」導入から1か月。2147件が交付されたことがわかりました。記者「警察官が自転車の人を止めています。注意をしているようですね」先月、自転車に導入された交通反則通告制度＝「青切符」。警察庁は14日、先月の1か月で2147件の青切符が交付されたと公表しました。去年の青切符に相当する違反の月平均と比べ、およそ半数になったということです。113種類の違反対象があるなかで、14種類に青切符が交付されていて、