高市総理大臣と面会したアメリカの大手ベンチャーキャピタルの創業者が、2026年の夏、初めての海外拠点を日本に設けると伝えました。総理官邸を訪れたのは、世界最大級のベンチャーキャピタルで、防衛分野にも積極的に投資を行う「アンドリーセン・ホロウィッツ」の創業者の1人、ベン・ホロウィッツ氏です。高市総理との面会で、アメリカ以外では初の拠点を日本に開設すると表明しました。アンドリーセン・ホロウィッツ創業者 ベン