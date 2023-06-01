通信業界を中心に活躍するライター4人と編集長の関口による「スマホ会議（仮）」。今回はNatural AI PhoneやPixel 10aといった新端末を中心に話し合っていきます。 ソフトバンクのAIフォンの実力はいかに 佐藤 アメリカのBrain Technologiesが開発する「Natural AI Phone」が、ソフトバンクから発売されましたが、どのように見られていますか。 佐藤 石川氏 ちょっと、デザインにやる