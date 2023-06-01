2025年10月に発売されたGarmin（ガーミン）のスマートウォッチ「Venu 4」を使ってみた。 ガーミンは高精度のGPSに定評があるメーカーで、スマートウォッチでは幅広いラインアップを展開している。「Venu」シリーズは、多彩な健康モニタリング機能とフィットネス機能を搭載し、幅広いユーザー層をターゲットにしている。 Venu 4は「心電図」アプリを搭