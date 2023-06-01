【ポケモンみつけた!マスコット はこであそぼ】 5月下旬 発売予定 価格：1回300円 イーブイ タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポケモンみつけた!マスコット はこであそぼ」を5月下旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、箱でかくれんぼしているポケモンのマスコット。イーブイ、ワニノコ、チラーミィ、コレクレー（とほフォルム）