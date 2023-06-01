【レトロ自販機（ブックベンダー）（再販）】 5月15日出荷開始 価格：1,540円 ハセガワは、プラモデル「レトロ自販機（ブックベンダー）」（再販）の出荷を5月15日に開始する。価格は1,540円。 本商品は、FA（フィギュア用アクセサリー）シリーズ「レトロ自販機」の第5弾。ブックベンダーが1/12スケールのプラモデルで再現されている。