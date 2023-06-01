【1/700 WN6 日本海軍航空母艦 信濃】 発売元：フジミ模型 価格：5,390円 発売日：2025年8月 ジャンル：プラモデル サイズ：全長約400mm 筆者はこれまでにキャラクターモデルやミリタリーモデルにかかわらず様々なジャンルのキットを制作してきました。しかし、これまで艦船モデルだけは制作したことがありませんでした。とい