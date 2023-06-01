【Amazon：Goncliff RCカー セール】 開催期間：5月15日0時～5月18日23時59分 RCカー「CV-E700」 Amazonにて、Goncliffのラジコン（RC）カーがセール価格で販売されている。期間は5月18日23時59分まで。 期間中、本格的なジープタイプのRCカー「CV-E700」や四輪駆動の水陸両用RCカー「CV-B900」、360度回転するアクロバティックRCカ