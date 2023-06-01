中東情勢の影響で、小麦粉やパスタが値上げです。日清製粉ウェルナは8月1日から、小麦粉やパスタなど212品目について1％〜24％ほど値上げすると発表しました。中東情勢の影響で、包装資材や物流費が上昇していることなどが要因だとしています。日清製粉ウェルナは中東情勢によるインク不足の影響で、パスタを束ねるテープに書かれたゆで時間を無地に切り替えることを発表していました。親会社の日清製粉グループ本社は14日の決算会