ウクライナの裁判所は、マネーロンダリング＝資金洗浄に関与した疑いで捜査されているイエルマーク前大統領府長官について、60日間の拘束を命じました。現地メディアによりますと、ウクライナの高等反汚職裁判所は14日、イエルマーク氏について60日間の拘束を命じ、保釈金として1億4000万フリブニャ、日本円にしておよそ5億円を設定しました。イエルマーク氏は首都キーウ近郊の高級住宅の開発事業をめぐり、日本円でおよそ16億5000