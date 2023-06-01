福島県の磐越道で21人が死傷したバス事故。逮捕された運転手に対し、新潟県警が事故前に「免許の返納を促していた」ことがわかりました。福島県の磐越道で、北越高校の生徒ら21人が死傷したバス事故。記者「ガードレールが突き刺さったまま、事故を起こしたバスが施設内に運ばれていきます」保管されていたマイクロバスの検証が始まりました。警察は車体の破損状況を中心に調べ、事故当時のスピードなどを解明する方針です。一方、