海上で燃える船。広島県呉市の船の解体現場です。警察と消防によると、14日午後0時50分ごろ、「大量の黒煙があがっている」と119番通報がありました。屋外にある廃船と廃材が燃え、さらに、係留していた船にも延焼したということです。近くにいた人「工事に使う酸素ボンベなどが爆発しているのでは」従業員らは避難し、付近の住宅などへの延焼は確認されておらず、けが人はいないとみられています。