今月行われたイギリス統一地方選での与党の大敗を受け、スターマー首相への退陣圧力が強まるなか、ストリーティング保健相が辞任しました。党首選に立候補する準備とみられます。ストリーティング保健相はSNSで公開した書簡の中で、スターマー首相について「あなたが次の総選挙で労働党を率いないことはもはや明らかだ」などとして、辞任を表明しました。BBCなどによりますと、ストリーティング氏はスターマー首相に対抗し、党首選