今年の「はしか」の感染者数が462人となり、去年のおよそ4.4倍のペースで増えています。過去10年間で最も感染者数が多かった2019年に迫る勢いです。感染者のうち、東京都が226人となっていて、半分ほどを占めています。「はしか」は感染すると、10日ほどで発熱や発疹の症状が出て、肺炎などを起こすこともあります。厚生労働省はワクチンの接種歴を確認するよう呼びかけています。